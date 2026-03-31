Il giornalista Riccardo Galli, durante il Pentasport su Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Fiorentina con il Verona come l’Italia con la Bosnia”
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R. Galli: “Fiorentina con il Verona come l’Italia con la Bosnia”
Le parole del giornalista, Riccardo Galli, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del rientro dalla sosta e la gara col Verona
La Fiorentina che deve passare dal Verona è un po' come l'Italia che deve passare dalla Bosnia. La stagione dei viola passa da queste partite. Se non ce la dovesse fare Dodò? Io proverei Fortini, se ce la fa. Voglio sperare che almeno uno dei due ci sia. Altrimenti servirà qualcuno che fa il sacrificio di giocare come terzino puro. Nell'emergenza piena, il ritorno alla difesa a 3 contro il Verona non è del tutto da escludere. Questa sosta c'è il rischio che abbia riportato una certa rilassatezza. Sarebbe gravissimo e a quel punto potrebbe avere delle ripercussioni a livello psicologico importanti.
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