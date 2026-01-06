Scanagatta: “Kean gioca troppo da solo. Serve uno alla Kessiè”

"La Lazio non ha un clima semplice, vista la contestazione a Lotito. Ora non ha un centravanti, vista la partenza di Castellanos. A me Pedro fa sempre un po' paura, vista la sua classe. Il fatto che possa partire Guendouzi potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina, anche se non sembra tutto fatto. La Fiorentina nelle ultime partite, ha dimostrato di avere un Fagioli che finalmente c'è. Io spero che Vanoli abbia fatto un po' il lavaggio del cervello a Kean, visto che gioca troppo da solo. Anche se avrebbe bisogno di alcuni compagni più tecnici. Riempire l'area con gli esterni o i centrocampisti è fondamentale. Abbiamo anche delle difficoltà nel gestire il gioco, anche nel creare superiorità numerica. Un centrocampista più solido serve, uno alla Kessiè."