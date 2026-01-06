Ferrara: “Il prestito a Martinelli farà bene. Ora si inizi un percorso”

"Non penso che questi 6 mesi di Martinelli siano buttati, è giusto che vada in prestito. Contro la Cremonese è stata una vittoria meritata, per come la Fiorentina ha preso in mano la partita. Nel finale ne abbiamo perse tante, quindi va bene così, siamo stati testardi. Questo deve essere l'inizio di un percorso, hai recuperato anche dei punti. Se non avessi vinto sarebbe stato un grande problema. Il gol di Kean è pesante, anche per la sua settimana. C'era una disperata voglia di vincere. Brescianini mi sembra il meno mezzone di tutti, e non per la qualità. Ma è il giocatore con le caratteristiche più chiare di tutti, come mediano."