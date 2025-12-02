Ubaldo Scanagatta ha parlato del momento viola al Pentasport di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Il centrocampo non esiste. Che errore essere senza esterni”
news viola
Scanagatta: “Il centrocampo non esiste. Che errore essere senza esterni”
Ubaldo Scanagatta dice la sua sul momento delicato della Fiorentina. A gennaio arriveranno degli esterni?
"Speriamo che Vanoli riesca ad individuare i giocatori che hanno più attributi. Il nostro centrocampo non è mai esistito, e si può cambiare modulo, ma questo reparto va rinforzato. Noi abbiamo due campioni, De Gea e Kean, gli altri sono quasi tutti modesti. Servono uomini che rischino un dribbling, che osino, che non passino solo la palla indietro. Se si gioca così tutte le altre squadre ci superano. Non abbiamo gli esterni che saltano l'uomo, e che sono in grado di garantire superiorità numerica, questo è stato un errore clamoroso sul mercato"
© RIPRODUZIONE RISERVATA