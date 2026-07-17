Scanagatta: “Finalmente ci muoviamo bene. Paratici si è messo in gioco”

"Mi sta piacendo questa Fiorentina, anche nella politica relativa ai giovani della Primavera. Investire su 4-5 giovani ha senso, basta indovinarne un paio per assicurare alla società un futuro importante. Gli esuberi non mancano, ma è positivo che ci siamo mossi con grande anticipo. C'è una operatività che va applaudita per i tempi, senza aspettare la fine del mercato. Grosso è giovane, ma ha già esperienza, sia da giocatore che da tecnico. Andreazzoli invece è esperto, ma sarà una guida che i giovani rispetteranno. Ci sono tanti aspetti che mi inducono ad essere ottimista. Paratici si sta mettendo in gioco, dato che al Tottenham non aveva fatto sfracelli. Il sentimento di rivincita c'è per lui, unita all'ambizione di Commisso Jr, di mettersi quasi in competizione col padre. Questa nuova struttura non credo che ripeterà errori visti nel passato. Prima si sbilanciarmi tanto voglio prendermi del tempo, visto quello che è successo con Gudmundsson per esempio."