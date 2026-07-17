Poesio: “L’acquisto di Atta è un segnale. Non possiamo sbagliare le ali”

"Le impressioni sulla Fiorentina sono positive, nonostante il mercato non sia semplice, visto che siamo nell'anno del Mondiale. Questa non sarà la configurazione finale della Fiorentina, visto che qualche cessione ci sarà. Resta da definire la parte degli esterni, visto che saranno importanti per Grosso. Infine c'è il giallo su Oulai da chiarire. Quella intrapresa da Paratici è una strada interessante, anche con formule particolari, simile a quelle usate dal Como. Per competere con i mercati esteri servono certe formule estrose. Sono un po' scettico sui vari record sugli acquisti più costosi, le valutazioni ed il valore economico cambia nel tempo. Un acquisto come Atta non lo si vedeva da tempo, eravamo in competizione con squadre importanti. Questo è un segnale, battagliare con squadre di rango superiore, almeno per ora. Acquistare gli esterni non è facile, si tratta di profili che costano di più. Non possiamo sbagliare la ali. Nel suo 4-3-3 se sbagli gli esterni ti crei un bel problema, per questo credo che stiano facendo delle valutazioni profonde."