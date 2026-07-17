Sabatini: “Grosso è il miglior acquisto viola. Atta? Talento, ma manca una cosa”

"Bisogna fare i complimenti a Paratici. L'acquisto migliore per me è Fabio Grosso, che si confermerà un ottimo allenatore. Paratici non sta facendo un mercato con le figurine, ma pieno di promesse per il futuro. Poi al di là degli acquisti, il rendimento di Kean, Fagioli e De Gea, condizionerà la stagione. Atta ogni tanto è un campione, altre volte si nasconde. Ha un talento smisurato, ma deve avere più continuità dentro la partita. Se fa un campionato da 7, la Fiorentina ha preso un grande giocatore. Io stravedo per Fagioli, e nel dopo Pioli ha preso in mano la squadra. Se la Fiorentina tiene Fagioli fa un altro gran colpo di mercato. In Italia non si è mai capito tanto, ma in giro per l'Europa lo hanno visto. Sono sicuro che con Atta, anche Fagioli ne trarrà beneficio."