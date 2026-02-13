Scanagatta: “Como impresa quasi impossibile. Con il Pisa ultima spiaggia”

Il giornalista e tifoso viola, Ubaldo Scanagatta, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della partita in programma della Fiorentina contro il Como. Le sue parole:
Il Como è una delle imprese più difficili da realizzare. Anche portare via un punto sarà difficile. La Fiorentina ultimamente ha giocato un po' meglio, ma poi c'è sempre il solito difetto. I punti persi dal 90' in poi incidono tanto. Loro sono una delle squadre che gioca meglio in Italia, si vede proprio la mano dell'allenatore. Nella mia testa c'è già la partita con il Pisa. Quella rischia davvero di essere l'ultima spiaggia. A Como giochiamo liberi, facciamo quello che si può, cercando di evitare a 7/8 minuti dalla fine 2 dei tre centrocampisti.
