Il consigliere regionale, Francesco Casini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina in vista del Como. Le sue parole:
F. Casini: “Non c’è più tempo e alibi. Ritorno di Kean fondamentale”
Le parole di Francesco Casini sul momento della Fiorentina in vista della partita di domani contro il Como
Non abbiamo più tempo e alibi per rimandare l'appuntamento con i risultati. Bisognerà recuperare il prima possibile i punti persi nelle scorse partite. Importante la buona condizione di Solomon e il ritorno stabile di Moise Kean, tornato anche al gol. Il test di domani non è facile. Il Como è una squadra in grande crescita. La Fiorentina però deve mettere fuori il mordente giusto, perché le partite rimaste son sempre meno. In casa ovviamente le avversarie hanno più pressione. Lo stadio non credo sia la causa dell'andamento della Fiorentina, ma indubbiamente qualcosa fa, perché il tifo è il dodicesimo uomo in campo, sempre. Giocare con mezzo stadio sicuramente la sua differenza la fa.
