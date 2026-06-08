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Scanagatta bacchetta la Fiorentina: “Mai parlato concretamente di obiettivi”

Ubaldo Scanagatta
Ubaldo Scanagatta critica il modus operandi della Fiorentina, che parla di ambizione ma non si è mai esposta sui reali obiettivi
Redazione VN

Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così:

La società spesso parla di ambizione. Ma mai parla concretamente di quali siano gli obiettivi precisi. Quando non c'è la fiducia nella possibilità di raggiungere un obiettivo non lo si raggiunge. Se la Fiorentina cerca di sopravvivere è un discorso. La Fiorenitna per anni non ha avuto un vero direttore sportivo o un manager che conoscesse profondamente il calcio. QUeste cose, alla lunga, le paghi.

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