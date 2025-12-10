Sartini: “Serve uno shock positivo: fuori 2-3 giocatori e cambiare il modulo”

Vanni Sartini , tifoso viola ed ex allenatore dei Vancouver Whitecaps, ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina e della sua situazione. Le sue parole sulle scelte che dovrebbe proporre Paolo Vanoli.

"Bisogna cambiare un po' tutto. Bisogna davvero riuscire ad avere quel tipo di scossa che deve essere fatta in maniera eclatante. Nel senso che non basta dire che si lavorerà e si vedrà, servono gesti concreti. Anche cambi importanti in campo, oppure modificare sistema di gioco. Io metterei a sedere 2-3 giocatori, senza guardare al loro curriculum. Serve uno shock positivo. Secondo me, ci deve essere una netta presa di posizione, e Vanoli deve essere coraggioso nei cambiamenti. Il tecnico deve capire chi sono i giocatori che ci credono davvero, e creare la squadra intorno a loro".