Amoruso: “La formazione? Domani come contro il Verona. Ed ora serve silenzio”

" Conference League? Non c'è una via di mezzo : in questo momento si viene da prestazioni inguardabili, quindi non servirebbe a niente preservarsi in coppa per puntare al campionato . È importante, quindi, che domani vada in campo chi è in grado di giocare, anche perché si deve ritrovare assolutamente la vittoria, oltre che il passaggio del turno. Poi, bisognerà cercare di capire quali sono le migliorie da fare. C'è poco da aggiungere comunque, adesso serve ottenere dei fatti".

" Contro la Dinamo Kiev mi aspetto la formazione che Vanoli avrà in testa di schierare anche con il Verona . Credo che il tecnico cambierà più di un giocatore e che possa cambiare anche modulo. In questo senso, domani può essere un buon test per provare a cambiare l'assetto in campo".

Sull'episodio Vanoli-Gudmundsson

"Non hanno sbagliato né Vanoli né Gudmundsson. È stato travisato l'episodio, semmai è qualcun altro che si è messo nel mezzo. Non è un episodio cruciale comunque".