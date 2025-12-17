Santoni: “Ecco il nome per il centrocampo. Non è quello però il problema”

Le parole del giornalista sulla Fiorentina e sulle soluzioni per uscire dalla crisi infinita.

Redazione VN 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 19:34)

Il giornalista del Corriere dello SportAndrea Santoni ha parlato oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Per il centrocampo perché non provare a prendere Jorginho? Dal punto di vista della qualità potrebbe essere una buona idea. La soluzione del macro-problema non è questa però. A parte il mercato, bisogna dare un cenno di vita, sportivamente parlando. Non ho ricordi di una squadra così pessima. I viola hanno dei numeri che tendono a battere molti record negativi. Si tratta di capire, in fondo, come l'allenatore ed i giocatori possono aiutarsi a vicenda. Anche perché per il cambio di società e dirigenti ci vogliono tempi più lunghi".

Sull'ex Zaniolo, su Dzeko, e sugli impegni importanti dei viola — "Succedono cose assurde: l'anno scorso a Firenze Zaniolo non giocava bene. Ora ad Udine sta facendo benissimo. Anche Dzeko, adesso, non sta rendendo nei minuti che gli si concedono. Sembra quasi che questa squadra sia "maledetta". Adesso, comunque, c'è un mini-campionato (che è già partito con Sassuolo e Verona) che la Fiorentina non può sbagliare. Ma se i viola non trovano dentro di sé la forza, la grinta, e la voglia di uscire da questa situazione, si fa veramente buia".

Sulla squadra ed i saluti alla curva — "A cosa serve andare sotto la curva? È stucchevole in questa situazione. Basta: le scene non servono a niente. Servono fatti. La squadra in questo momento è sventrata come lo stadio. È un cantiere aperto, dà il senso di sciatteria".