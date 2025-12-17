Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sui prossimi impegni di Conference League e campionato.
Poesio: “La testa è sul campionato. Ecco chi mi aspetto in campo domani”
"La Conference League è molto più facile del campionato italiano in questa fase. Domani con il Losanna sarà una partita importante ma è inevitabile che la testa va al campionato. Turnover? Me lo aspetto. La Fiorentina si è messa in una condizione in cui è chiaro che il campionato è primario. Mi aspetto quindi che domani giochi chi ha giocato meno, come Piccoli ad esempio. Mi aspetto anche Richardson sulla mediana e Martinelli in porta. Anche perché se quest'ultimo non gioca, perché tenerlo a Firenze?".
Sulla società e sui possibili nuovi dirigenti—
"È inutile cambiare se non arriva una figura di peso. Nel caso arrivasse, però, potrebbe rappresentare una scossa. Continuo ad avere dubbi che Commisso, però, voglia cambiare dirigenti. Un manager di calcio, che fa quello di mestiere, servirebbe ai viola, ma la società non l'ha mai cercato".
