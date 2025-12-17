Poesio: “La testa è sul campionato. Ecco chi mi aspetto in campo domani”

"La Conference League è molto più facile del campionato italiano in questa fase. Domani con il Losanna sarà una partita importante ma è inevitabile che la testa va al campionato. Turnover? Me lo aspetto. La Fiorentina si è messa in una condizione in cui è chiaro che il campionato è primario. Mi aspetto quindi che domani giochi chi ha giocato meno, come Piccoli ad esempio. Mi aspetto anche Richardson sulla mediana e Martinelli in porta. Anche perché se quest'ultimo non gioca, perché tenerlo a Firenze?".