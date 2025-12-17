Bocci: “ACF? Rimarrei in silenzio stampa. E non capisco una cosa di Vanoli”

"Fossi la Fiorentina starei in silenzio stampa, anche sui social. I tifosi si sono stufati di parole vuote. Verona? Son mancati De Gea e Kean. Per il resto si è visto qualcosa da Gudmundsson, ma è vero anche che giocavamo contro il Verona e che si doveva mettere in campo molto di più. I segnali non sono affatto confortanti, per questo non servono più parole ma fatti. Capisco il nervosismo dei giocatori, anche perché non è un gruppo coeso quello viola. Ma chi non se la sente di lottare, deve uscire allo scoperto e dirlo".