Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare una sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata domani in Svizzera contro il Losanna. Le sue parole.
Bocci: “ACF? Rimarrei in silenzio stampa. E non capisco una cosa di Vanoli”
"Fossi la Fiorentina starei in silenzio stampa, anche sui social. I tifosi si sono stufati di parole vuote. Verona? Son mancati De Gea e Kean. Per il resto si è visto qualcosa da Gudmundsson, ma è vero anche che giocavamo contro il Verona e che si doveva mettere in campo molto di più. I segnali non sono affatto confortanti, per questo non servono più parole ma fatti. Capisco il nervosismo dei giocatori, anche perché non è un gruppo coeso quello viola. Ma chi non se la sente di lottare, deve uscire allo scoperto e dirlo".
Sul modulo della Fiorentina e su Vanoli—
"Vanoli dice che gli mancano gli esterni: lo capisco fino a un certo punto. Domani mi sembra complicato mettere la difesa a 4, anche perché Fortini non è al top, ma puoi pensare comunque di mettere un 4-3-2-1. Più che altro mi chiedo: se vedi che il 3-5-2 non va, perché non provare a cambiare? Anche perché psicologicamente il cambio di sistema di gioco potrebbe rappresentare una svolta per i giocatori stessi. La partita dove ho visto che Vanoli non ci stava capendo niente su come mettere questa squadra in campo? Quella con l'AEK Atene".
Il mercato—
"Mi concentrei sul prendere dei giocatori che possano portare qualcosa prima di vendere quelli di punta che non stanno rendendo".
