Baiano: “Per non prendere gol la Fiorentina dovrebbe fare il 90% di possesso”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato in collegamento su Radio Bruno:
L'ex attaccante analizza la formazione viola in difficoltà
Certamente la Fiorentina ha un valore assoluto superiore alle squadre che sono in lotta con lei, ma in questo contesto non basta solo quello. Sono state già buttate via diverse occasioni, sono d'accordo che basta vincerne due di fila ma non è per nulla facile ora come ora. La cosa peggiore che può capitare è questa spirale negativa in cui i giocatori si fanno trascinare giù dagli atteggiamenti sbagliati, "se l'ha fatto lui lo posso fare anche io". Le squadre straniere corrono tanto e bene. Nel calcio si devono prendere giocatori veloci, fisici, prestanti. Se uno va a 2 di suo può arrivare a 2,5 con l'allenamento, ma non arriva a 10. La Fiorentina per non prendere gol dovrebbe fare il 90% di possesso, ma in campo ci sono anche gli altri. Sintetico? Nei dilettanti va benissimo, ma tra i professionisti non dovrebbe esistere, è un altro sport. Ma non troviamo altri alibi.
