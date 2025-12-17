Graziani scuote: “La squadra ha bisogno di coraggio, ci sono 69 punti in palio!”

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno:
Vanoli allena, ha tutti i giorni i giocatori a disposizione. Se tu vai a prendere i singoli, non ce n'è uno che meriti un voto 6. Non servono i leader, il leader è l'allenatore... in campo ci possono essere persone di carattere, di personalità, ma è impensabile che questa Fiorentina non riesca a trovare una soluzione alle sue problematiche. Io dico sempre che il calcio non si disimpara, tanti di questi giocatori l'anno scorso hanno fatto grandi cose. Vedo preoccupazione, ma ci sono ancora in palio 69 punti con 8 da recuperare sul quartultimo posto. Togliamo la paura e mettiamo coraggio. Capisco la gente, ma la squadra avrebbe bisogno di questo per fare qualcosa di impensabile dopo averlo fatto al contrario.
