R. Galli: “Schiererei una Fiorentina B. Vanoli mi convinceva ma non lo capisco”

Io non vorrei che l'Europa portasse via energie o regalasse fuochi che poi puntualmente vengono spenti come successo col Verona dopo la vittoria sulla Dinamo Kiev. In questa situazione ci siamo dalla prima giornata, con quel pareggio all'ultimo contro il Cagliari, solo che non ce ne siamo resi conto per settimane. Schiererei una Fiorentina B, nulla di quello che riguarda la partita di domani può passare avanti a quella di campionato di domenica.
Io per primo ho avuto una buona impressione di Vanoli e del suo sprone, però è chiaro che non ce l'ha fatta per quello che si è visto fin qui, non ha portato correttivi. Faccio fatica a spiegarmi i cambi di domenica. Se non si tira fuori qualcosa il risultato è davanti a tutti.
