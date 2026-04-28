Massimo Sandrelli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato il momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Vanoli, i suoi meriti ed errori. Serve costruire la società”
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Sandrelli: “Vanoli, i suoi meriti ed errori. Serve costruire la società”
Massimo Sandrelli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato il tema allenatore
Quando si fanno delle cose nel calcio non basta metterci attenzione, ci vuole competenza, spirito critico. Vanoli? Ha dei meriti oggettivi. La Fiorentina ha fatto punti vincendo delle partite. Ma per gratitudine non può rimanere qui il prossimo anno, sarebbe un errore tattico clamoroso. Ha fatto diversi errori, la gestione della squadra è stata faticosa. Questa squadra ha sempre preso gol, non hai gioco, i giocatori fanno quello che vogliono.
L'allenatore—
La scelta dell'allenatore è un messaggio che dai alla piazza. Se prendi uno affermato ti poni nelle condizioni di dimostrare delle ambizioni. La scelta sta andando verso Grosso, un basso profilo. Sarà anche bravissimo, ma avrebbe una comunicazione diversa. Sarri viene con delle condizioni, di Grosso sappiamo poco e nulla.
La società—
Paratici è un buon elemento, ma manca tutto il resto. Va costruita la società.
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