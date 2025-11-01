VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Società assente e debole. Spaventato dall’atteggiamento dei giocatori”

Sandrelli: “Società assente e debole. Spaventato dall’atteggiamento dei giocatori”

Le parole del giornalista Massimo Sandrelli sulla situazione in casa Fiorentina
Il giornalista Massimo Sandrelli, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:

Non so se c'è un momento giusto. In questo momento bisognerebbe fare gruppo e stare tutti insieme, poi c'è la scelta degli individui. Non credo che ciò serva a qualcosa. E' una società assente in tutto, è chiaro che c'è una debolezza totale. Mi spaventa che i giocatori non innescano la marcia successiva, fanno errori banali. Ora invece c'è bisogno di gente che dia la carica, c'è il rischio di andare in B. Serve qualcuno che urli, Pioli sussurra.

