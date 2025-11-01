Amoruso: “Il ds non influenza la squadra, chi si occupa di calcio nella Fiorentina?”

L'ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno delle dimissioni di Daniele Pradé e della situazione in casa viola:
Non esiste mai il momento giusto e non credo lo sia. Il direttore sportivo non influenza la squadra, soprattutto Pradé. A fine di mercato tutti erano contenti, ora gli danno tutti addosso. Saranno contenti coloro che lo hanno contestato, vediamo se per la squadra sia un incentivo. Ci sono giocatori in questa squadra che vanno piano, se hanno gli attributi adesso devono tirarli fuori. Se i giocatori li ha voluti l'allenatore c'è da capire se è lui che non riesce a farsi capire. I giocatori in campo mi sembrano undici singoli, non una squadra. Chi si occupa di calcio nella Fiorentina? Le altre società in tribuna hanno tanti dirigenti, la Fiorentina no. Non ha opinioni sulle quali lavorare.
