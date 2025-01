Sandrelli: “Palladino sta dimostrando la sua giovane età. Dov’è la società?”

Colpani

Colpani non l'ho seguito molto a Monza. Mi sembrava un giocatore svelto e con un bel tiro. A Firenze lo abbiamo visto poco, non capisco il perché. In questo momento dovrebbe intervenire la società, invece mi sembra che le dichiarazioni vadano una contro l'altra. E' difficile fare anche il mercato in queste considerazioni.