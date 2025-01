Bardazzi: “Cataldi e Bove erano il 70% del centrocampo. Colpani non è un’ala”

Colpani ? Per me non è un'ala, per vedere il vero Colpani devi cambiare modulo , gli mancano le caratteristiche dell'ala; dovrebbe giocare più dentro il campo. Al Monza ha fatto dei bei gol, ma sfruttando i contropiedi; a Firenze deve affrontare le difese schierate.

Cristante ? Non è l'acquisto dei sogni, alla Roma non gioca ma guadagno tanto quindi devi stare anche attento alle dinamiche dentro lo spogliatoio. Lui guadagna più di Kean; lo pagheresti così tanto? Alla Fiorentina mancano Cataldi e Bove; loro due erano il 70% del centrocampo viola

La Fiorentina merita di essere difesa, dal primo all'ultimo componente. Io credo che manchi il giocatore in mezzo al campo che si carichi la squadra sulle spalle. Adli si muove in venti metri e si accende quando ha il pallone tra i piedi, fossi la società farei uno sforzo per il centrocampo. Ikoné? Per me è il classico affare che puoi chiudere soltanto gli ultimi giorni di mercato con un prestito secco.