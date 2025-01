Gol e qualità per il rilancio: la Fiorentina aspetta il vero Colpani

"Fantasia e visione di gioco. Due ingredienti che Andrea Colpani conosce molto bene e che ora vuole iniziare a regalare a Firenze, proprio come aveva fatto a Monza sotto la guida di Raffaele Palladino nel corso della passata stagione. Qualità ancora inespresse in viola ma che possono trasformarsi in un attimo nella scintilla giusta di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento. È arrivato la scorsa estate dal Monza a cifre importanti, iniziando dal prestito oneroso a 4 milioni di euro per questa stagione e diritto di riscatto fissato a 12. Un motivo in più per svoltare al più presto, per il futuro e per il presente, a cominciare dalla sfida con il Torino di domani che si trasforma già in un’altra occasione di crescita e di chance per il riscatto.