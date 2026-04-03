Massimo Sandrelli, noto giornalista di fede viola, è intervenuto a "Al Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Kean in panchina? Rimango interdetto. Gudmundsson è ancora in tribunale”
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Sandrelli: “Kean in panchina? Rimango interdetto. Gudmundsson è ancora in tribunale”
"Gudmundsson? E' ancora in tribunale, non so cosa stia facendo"
Kean? Io rimango sempre un po' interdetto. Credo non sia facilissimo gestirlo, ha delle abitudini e dei problemi particolari. Secondo me se gioca Kean parti dall'1 a 0. Non credo sia un problema fisico, perché dovrebbe riposare? Queste sono partite determinanti, Vanoli si deve prendere qualche rischio. Parisi? Ha una qualità rispetto agli altri, salto l'uomo. Gudmundsson? E' ancora in tribunale, non so cosa stia facendo.
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