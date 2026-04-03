Luciano Bruni, ex centrocampista di Fiorentina e Verona, ha analizzato la sfida di domani al Bentegodi. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
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Bruni su Fagioli: “Deve crescere, non è il leader di cui ha bisogno l’Italia”
Bruni su Fagioli
Fagioli? Un giocatori con qualità tecniche che ancora non si è espresso al massimo. E' giovane, ma per essere un leader o quello che manca alla Nazionale deve ancora migliorare. Verona-Fiorentina? Ormai il Verona non mi appartiene più, è spacciato. Spero si salvi la Fiorentina.
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