Luigi Sacchetti è intervenuto al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno Firenze. Ecco le sue parole sulla sfida di domani contro il Verona, lui che è doppio ex del match:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sacchetti: “Quando giocavamo contro la Fiorentina facevamo sempre questo gesto”
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Sacchetti: “Quando giocavamo contro la Fiorentina facevamo sempre questo gesto”
Il ricordo del doppio ex di Verona e Fiorentina
Noi quando si giocava contro la Fiorentina, che eravamo ex, si pagava il pranzo se si vinceva. Un modo per stimolarsi a vicenda, ma giocare contro la Viola è sempre stata un'emozione.
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