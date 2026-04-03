Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sacchetti: “Quando giocavamo contro la Fiorentina facevamo sempre questo gesto”

news viola

Sacchetti: “Quando giocavamo contro la Fiorentina facevamo sempre questo gesto”

Sacchetti: “Quando giocavamo contro la Fiorentina facevamo sempre questo gesto” - immagine 1
Il ricordo del doppio ex di Verona e Fiorentina
Redazione VN

Luigi Sacchetti è intervenuto al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno Firenze. Ecco le sue parole sulla sfida di domani contro il Verona, lui che è doppio ex del match:

Noi quando si giocava contro la Fiorentina, che eravamo ex, si pagava il pranzo se si vinceva. Un modo per stimolarsi a vicenda, ma giocare contro la Viola è sempre stata un'emozione.

Leggi anche
Segui “A Pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Munoz (Crystal Palace) avverte la Fiorentina: “Noi vogliamo vincere la Conference!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA