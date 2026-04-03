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Munoz (Crystal Palace) avverte la Fiorentina: “Noi vogliamo vincere la Conference!”

Munoz (Crystal Palace) avverte la Fiorentina: “Noi vogliamo vincere la Conference!” - immagine 1
Le parole del giocatore degli inglesi
Redazione VN

Daniel Munoz, terzino del Crystal Palace, ha parlato ai canali ufficiale del club inglese. Nella sua lunga intervista ha analizzato anche la sfida di Conference contro la Fiorentina: 

I nostri traguardi sono ben definiti: vogliamo concludere la Premier League nella posizione più alta possibile, con l’obiettivo di tornare a qualificarci per le competizioni europee, e puntiamo ad arrivare fino alla finale di Conference League a Lipsia. Questa è una stagione particolare: disputare una competizione di questo livello è sempre entusiasmante, ma per il Palace, alla sua prima esperienza, lo è ancora di più. È qualcosa di speciale affrontare queste gare, viaggiare in nuove città e superare i vari turni. Dopo quanto visto con gli altri due trofei nella scorsa stagione, raggiungere la finale sarebbe un risultato straordinario per il club. Ma non vogliamo fermarci lì: l’obiettivo è giocarci il titolo e riportare il trofeo a casa, per i nostri tifosi. Per tutto il sostegno e la spinta che ci danno in ogni partita, lo meritano davvero.

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