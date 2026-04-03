Munoz (Crystal Palace) avverte la Fiorentina: “Noi vogliamo vincere la Conference!”

I nostri traguardi sono ben definiti: vogliamo concludere la Premier League nella posizione più alta possibile, con l’obiettivo di tornare a qualificarci per le competizioni europee, e puntiamo ad arrivare fino alla finale di Conference League a Lipsia. Questa è una stagione particolare: disputare una competizione di questo livello è sempre entusiasmante, ma per il Palace, alla sua prima esperienza, lo è ancora di più. È qualcosa di speciale affrontare queste gare, viaggiare in nuove città e superare i vari turni. Dopo quanto visto con gli altri due trofei nella scorsa stagione, raggiungere la finale sarebbe un risultato straordinario per il club. Ma non vogliamo fermarci lì: l’obiettivo è giocarci il titolo e riportare il trofeo a casa, per i nostri tifosi. Per tutto il sostegno e la spinta che ci danno in ogni partita, lo meritano davvero.