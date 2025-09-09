Sandrelli: “Kean come Batistuta nella sua Fiorentina. Sabato farà la differenza”

Il giornalista Massimo Sandrelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
Sandrelli: "Kean è al massimo, consapevole della sua forza. Se il centrocampo funziona, può essere decisivo. Fazzini? Uomo giusto sempre, non solo in emergenza".
Kean in Nazionale è andato benissimo, sono convinto che anche sabato farà pesare tutte le sue capacità. Ha un'età tale che gli ha permesso di superare tutte le sue incertezze, adesso è convinto di ciò che può fare ed è cosciente della sua forza. Credo che sia all'apice della sua carriera. Kean sta in questa Fiorentina come Batistuta nella sua? Non è un paragone azzardato; ripeto Kean adesso è al top della condizione. Adesso dipende dal centrocampo che Pioli riesce a costruire, se trovi un centrocampo funzionante puoi toglierti delle soddisfazioni. Credo che aggiungere un centrocampista sia aggiungere la soluzione migliore. Il Napoli ha più da perdere rispetto alla Fiorentina, giocheranno per uno massimo due risultati. Fazzini l'uomo giusto in caso di assenza di Gudmundsson? E' l'uomo giusto sempre: ha corsa, tecnica e molte frecce a disposizione nel suo arco.
