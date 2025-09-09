Marco Bucciantini, opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando del momento di Moise Kean e della prossima sfida contro il Napoli.
Bucciantini: “Kean un predestinato. Ecco come puoi limitare il Napoli”
Bucciantini su Kean: "Si era perso, ma Firenze è l'ambiente ideale. L’Italia ha bisogno di lui. Ecco cosa fare contro il Napoli"
Kean? È un predestinato che si era perso, ma a Firenze ha trovato l’ambiente ideale. Nell’ultimo anno a Torino ha avuto molta sfortuna. Con la fine della generazione dei grandi attaccanti: Kane, Lewandoski.. questo ruolo ha perso un pò di vocazione. In Europa non ce ne sono tanti e fra i migliori c'è sicuramente Kean. Da queste settimane esce un Kean più forte; deve aiutare l'Italia e un Paese a ritrovare il Mondiale. Ieri non ha solo dimostrato di saper giocare con un altro attaccante, ma anche con tanti compagni vicini: sa integrarsi. Il Napoli si sta ancora adattando per valorizzare i giocatori migliori. Non so se serva davvero un centrocampista in più, ma una cosa è certa: bisogna interrompere i collegamenti tra il centravanti e gli incursori e se riesci a non far giocare Politano col suo mancino, togli qualcosa al Napoli.
