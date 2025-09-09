Boninsegna: “Kean? L’attaccante è soggetto al gioco, ma ha tutto per confermarsi”

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Queste le parole su Moise Kean:
Boninsegna su Kean: "Kean? Una punta è sempre soggetta al gioco. Ha dimostrato di avere tutte le qualità e potenzialità per ripetersi
Nel mio periodo c'erano tantissimi attaccanti bravi: Graziani, Riva.. adesso è un momento un po' particolare ci saranno al massimo 4 attaccanti. Kean-Retegui secondo me è una coppia che ha un futuro e ieri lo ha dimostrato. Ormai il doppio attaccante non si vede quasi più, ma ieri l'Italia ha dimostrato che si può ancora utilizzare ma a patto che uno dei due si sacrifichi; e nel caso dell'Italia tocca all'ex Genoa. Kean? Una punta è sempre soggetta al gioco: se una squadra gira e ti arrivano occasioni allora anche l'attaccante rende meglio, ma ha dimostrato di avere tutte le qualità e potenzialità per ripetersi ed affermarsi.
Sul campionato—
Spero che vinca l'Inter anche se è un gradino sotto al Napoli. La squadra di Conte è quella da battere. Questo fine settimana mi tocca dire: "Forza Fiorentina"
