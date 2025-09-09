Monti: “Fiorentina tra le prime sei. Napoli? Sfida che ci dirà chi siamo”

Gianfranco Monti elogia Piccoli e Kean: "Possono fare come Retegui e Kean in Nazionale. Napoli? Sfida stimolante, voglio capire il vero valore della Fiorentina".

Redazione VN 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 18:56)

Gianfranco Monti, noto conduttore e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della Fiorentina e dell’imminente sfida contro il Napoli.

“Vedere l’Italia giocare bene ti fa ben sperare. Piccoli e Kean sono forti, e se iniziassero a girare insieme come Kean e Retegui, sarebbe un’ottima notizia per la Fiorentina.”

Monti ha poi sottolineato l’importanza di un “blocco viola” anche in chiave Nazionale:“Mi piacerebbe tantissimo vedere un blocco di giocatori della Fiorentina in azzurro. Significherebbe dare una mano all’Italia, ma anche avere una squadra di livello.”

Sguardo puntato anche sulla partita di sabato sera contro il Napoli:“Spaventato? No, anzi. Il Napoli mi stuzzica tantissimo. Sarà una bella occasione per capire a che punto siamo. La rosa mi piace, do 7 al mercato: la dirigenza ha lavorato bene. Con un centrocampista in più sarebbe stato perfetto.”

Infine, un giudizio complessivo sulla squadra:“Il mercato è stato importante, Pradè ha fatto un buon lavoro. Metto la Fiorentina tra le prime sei del campionato.”