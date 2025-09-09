Bocci: “Kean è in forma. Spero che Piccoli abbia visto l’Italia. E su Pradè..”

Alessandro Bocci su Kean: "Manca di freddezza, ma ora è in forma. Contro il Napoli sfida difficile: serve densità a centrocampo e la coppia Kean-Gudmundsson".

Redazione VN 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 18:35)

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Pentasport, analizzando il momento di Moise Kean e la prossima sfida contro il Napoli.

Kean? Gli manca ancora un po’ di freddezza, per questo non drammatizzerei gli errori commessi a inizio stagione. Ora è in forma, e spero che questi gol lo aiutino a ritrovare il ritmo dello scorso anno. Insieme a Retegui, è uno dei punti di riferimento dell’attacco italiano. Spero che Piccoli abbia visto le partite della Nazionale: a Torino sembravano slegati. Se trovano feeling, possono coesistere tranquillamente. Kean come tutti i grandi giocatori sta bene dove lo metti, poi è uno che non ha paura di andare a fare la guerra da solo.

Sguardo sulla sfida di sabato sera contro il Napoli:

Aggiungerei un centrocampista in più. Se disponibile, punterei sulla coppia Kean-Gudmundsson. Il Napoli ha un centrocampo fortissimo, e questa partita si deciderà lì. Giocare con un uomo in meno nella zona nevralgica non sarebbe saggio. Sarà una gara dura, ma una vittoria darebbe una spinta anche al morale.

Infine un parere su Pradè e la contestazione della scorsa stagione

Credo che per lui sia stata un'estate molto difficile. La stagione scorsa, dal punto di vista dei risultati, era stata positiva e questo anche perché Pradè aveva rinforzato la squadra. La contestazione a fine stagione lo ha sicuramente segnato. Spero che arrivino i risultati e che tutto ciò cambi: negli ultimi anni, sotto la guida di Pradè, il mercato della Fiorentina è aumentato di livello.