Il noto giornalista, Riccardo Galli, è intervenuto nel corso del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni:
news viola
R. Galli: “Kean è clamoroso. Nessun interesse da una big? Forse costava troppo poco”
Kean è clamoroso, e quello che abbiamo visto ieri lo dimostra in modo evidente. Non amo sbilanciarmi in numeri, ma sono convinto che Kean abbia ancora molti gol nel serbatoio. È un attaccante completo, con mezzi fisici, istinto e una capacità di adattarsi al gioco che pochi altri in Italia possono vantare.
Quello che invece mi ha davvero sorpreso è la totale assenza di interesse da parte dei grandi club europei. Nessuna offerta concreta, nonostante un prezzo di clausola accessibile e un potenziale sotto gli occhi di tutti. Mi aspettavo che almeno qualcuno si muovesse.Non mi ha colpito, invece, l’interesse arrivato dal mondo arabo, è normale oggi, ma in quel caso ho apprezzato l’intelligenza del ragazzo: ha scelto di restare in un ambiente che lo valorizza e dove può crescere.
Forse è anche questo il paradosso del calcio moderno: più alto è il prezzo, più un giocatore viene considerato forte. Se la clausola di Kean fosse stata più alta, probabilmente qualche big si sarebbe fatta avanti, solo per il principio del “se costa tanto, allora vale tanto”. È la logica che ha portato club come il Newcastle o il Manchester United a fare operazioni discutibili, spinte più dal valore percepito che da quello reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA