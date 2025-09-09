R. Galli: “Kean è clamoroso. Nessun interesse da una big? Forse costava troppo poco”

Quello che invece mi ha davvero sorpreso è la totale assenza di interesse da parte dei grandi club europei. Nessuna offerta concreta, nonostante un prezzo di clausola accessibile e un potenziale sotto gli occhi di tutti. Mi aspettavo che almeno qualcuno si muovesse.Non mi ha colpito, invece, l’interesse arrivato dal mondo arabo, è normale oggi, ma in quel caso ho apprezzato l’intelligenza del ragazzo: ha scelto di restare in un ambiente che lo valorizza e dove può crescere.