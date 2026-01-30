Sandrelli: “Ho apprezzato le parole di Commisso. Serve tanto aiuto”

Viola News
Le parole di Giuseppe Commisso sono state una comunicazione pesante, riguardo alle intenzioni della famiglia
Massimo Sandrelli, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"Le parole di Commisso sono state piacevoli, nel ricordo del padre e nel riconfermare l'impegno della famiglia per la Fiorentina. Però dar valore ad una cosa simile è difficile. Sostituire il padre, in tutti i settore, è complesso. Anche Giuseppe dovrà capire come gestire il tutto. La presenza sarà a distanza, come era per Rocco. La situazione per la Fiorentina è molto difficile, chiunque possa dare un aiuto è ben accetto. L'impegno della famiglia Commisso è stata manifestata da Rocco, sulla parte emotiva. Prima c'era Barone, che ora non c'è più, è più di un piccolo vuoto. Il Napoli e la Fiorentina non sono nei loro momenti migliori. Poi le partite si decidono anche sugli episodi, ma in sostanza la differenza c'è tra le due squadre"

