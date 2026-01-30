Sandrelli: “Ho apprezzato le parole di Commisso. Serve tanto aiuto”

"Le parole di Commisso sono state piacevoli, nel ricordo del padre e nel riconfermare l'impegno della famiglia per la Fiorentina. Però dar valore ad una cosa simile è difficile. Sostituire il padre, in tutti i settore, è complesso. Anche Giuseppe dovrà capire come gestire il tutto. La presenza sarà a distanza, come era per Rocco. La situazione per la Fiorentina è molto difficile, chiunque possa dare un aiuto è ben accetto. L'impegno della famiglia Commisso è stata manifestata da Rocco, sulla parte emotiva. Prima c'era Barone, che ora non c'è più, è più di un piccolo vuoto. Il Napoli e la Fiorentina non sono nei loro momenti migliori. Poi le partite si decidono anche sugli episodi, ma in sostanza la differenza c'è tra le due squadre"