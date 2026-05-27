Intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport, il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato così del momento viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Grosso uomo di Paratici. Ma anche il ds si gioca la sua credibilità”
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Sandrelli: “Grosso uomo di Paratici. Ma anche il ds si gioca la sua credibilità”
La scelta di Paratici è ricaduta su Fabio Grosso: per il giornalista il tecnico merita una chance, ma resta una scommessa
Accelerata per Grosso? Mi pare che fosse il primo pensiero di Paratici, a questo punto la proprietà penso si sia convinta e lui potrà avanzare nel suo progetto con il nome del suo allenatore. A quel punto dovrà fare tante scelte dei giocatori che sono già a Firenze, che torneranno o che arriveranno. Se avrei preferito altro? Prima vediamolo sul campo, come si comporterà la squadra, se sarà flessibile rispetto ai giocatori che avrà a disposizione. Non ha un passato così lungo da tecnico, è ancora tutto da scoprire ma sono sicuro che era meglio cambiare che restare con un allenatore già "consumato" che alle prime difficoltà si sarebbe attirato le critiche. Il movimento di simpatia che ha accompagnato Vanoli ci sta, ma Paratici che è uomo di calcio ha fatto una scelta saggia: se sarà quella giusta si vedrà, e da questa dipenderà tanto anche del suo futuro e della sua credibilità. Con Grosso c'è conoscenza e stima, dovendo rischiare ha preferito prendere una persona che conosce abbastanza bene e con cui ha un rapporto già solido. Nel calcio poi ci sono divorzi e matrimoni impossibili, quindi sono tutti discorsi di fantasia.
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