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Carnasciali dubbioso: “Grosso? Un’altra scommessa. Sarri sarebbe venuto di corsa”

Daniele Carnasciali
L'opinione di Daniele Carnasciali sulla scelta di puntare su Fabio Grosso per la panchina viola
Redazione VN

Intervenuto al Salotto Viola su Italia 7, l'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato dei dubbi attorno al nome di Fabio Grosso per la panchina viola:

E' un allenatore giovane che ha fatto bene a Sassuolo, va benissimo puntare su un profilo del genere ma bisogna cercare di dare continuità ad un progetto quando si inizia. E a Firenze in questi ultimi anni così non è stato, basti vedere come è finita con Palladino. Per parlare di continuità e di progetto mi aspetto che Grosso sia l'allenatore per 4-5 anni, il che significa programmazione e voglia di migliorare la squadra. Se l'Atalanta è cresciuta tanto in questi ultimi 10 anni grazie al lavoro di un solo allenatore, perché non può succedere a Firenze? L'importante è che con Grosso, Paratici dovrà fare gli acquisti consoni al suo tipo di gioco, e ci saranno diversi giocatori da cambiare. Io poco convinto di Grosso? A Lione non ha fatto bene, a Sion idem, a Sassuolo invece sì: lo giudico male, ma per ricostruire e per dare un gioco alla squadra io avrei scelto Sarri che non hanno voluto prendere. Lui sarebbe venuto di corsa, noi invece facciamo sempre le scommesse e Grosso l'ennesima scommessa che non non sempre vinci.

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