Intervenuto al Salotto Viola su Italia 7, l'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato dei dubbi attorno al nome di Fabio Grosso per la panchina viola:
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Carnasciali dubbioso: “Grosso? Un’altra scommessa. Sarri sarebbe venuto di corsa”
L'opinione di Daniele Carnasciali sulla scelta di puntare su Fabio Grosso per la panchina viola
E' un allenatore giovane che ha fatto bene a Sassuolo, va benissimo puntare su un profilo del genere ma bisogna cercare di dare continuità ad un progetto quando si inizia. E a Firenze in questi ultimi anni così non è stato, basti vedere come è finita con Palladino. Per parlare di continuità e di progetto mi aspetto che Grosso sia l'allenatore per 4-5 anni, il che significa programmazione e voglia di migliorare la squadra. Se l'Atalanta è cresciuta tanto in questi ultimi 10 anni grazie al lavoro di un solo allenatore, perché non può succedere a Firenze? L'importante è che con Grosso, Paratici dovrà fare gli acquisti consoni al suo tipo di gioco, e ci saranno diversi giocatori da cambiare. Io poco convinto di Grosso? A Lione non ha fatto bene, a Sion idem, a Sassuolo invece sì: lo giudico male, ma per ricostruire e per dare un gioco alla squadra io avrei scelto Sarri che non hanno voluto prendere. Lui sarebbe venuto di corsa, noi invece facciamo sempre le scommesse e Grosso l'ennesima scommessa che non non sempre vinci.
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