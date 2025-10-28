Sabatini su Pioli: “Senza il contratto triennale sarebbe stato esonerato”

Intervistato a Radio Sportiva , il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la situazione di Stefano Pioli alla Fiorentina, soffermandosi sul momento delicato dell’allenatore e sul suo futuro in viola.

Pioli è ancora a Firenze soprattutto perché ha un contratto importante di tre anni. Con appena 4 punti in 8 giornate, senza questa tutela, probabilmente sarebbe già stato sostituito.