Orlando duro: “La Fiorentina non gioca a calcio. Così non si va lontano”

L’unico lato positivo è aver strappato un pareggio, frutto più di grinta, orgoglio e un pizzico di disperazione. La Fiorentina, però, al momento non gioca a calcio. La squadra non meritava il risultato, è stata solo questione di fortuna: il destino, stavolta, ci ha sorriso. Il Bologna si è abbassato dopo l’espulsione, e questo ha favorito i viola. Dodò? È in difficoltà, ma riesce comunque a fare qualcosa in più rispetto agli altri. Mi è piaciuto molto anche l’ingresso di Ndour. Segnali di ripresa? Non c’è nulla da cui ripartire: non si sono viste trame di gioco, e anzi, sull’arbitraggio ci è andata persino bene nell’episodio Sabiri-Bernardeschi. Nessuno ce l’ha con Pioli, ma da San Siro ci si aspetta una scossa, mentre l’allenatore viola non riesce a trasmettere un’idea chiara alla squadra. Chi prende le decisioni deve interrogarsi, perché con questo tipo di calcio non si va lontano. Quanto al nervosismo di Ferrari, un dirigente deve mantenere la calma e non lasciarsi andare a certe reazioni