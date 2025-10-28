Brovarone: “Fiorentina nervosa e insicura. Ecco chi valuterei per la panchina viola”

Brovarone critica la gestione di Pioli alla Fiorentina: squadra senza gioco, preparazione sbagliata e società indecisa sul futuro.

Bernardo Brovarone, intervenuto ai microfoni di Toscana TV, ha commentato in modo approfondito il momento difficile che sta attraversando la Fiorentina, toccando diversi aspetti della gestione tecnica e societaria.

Pioli —

Credo che se al posto di Pioli ci fosse stato un altro allenatore, sarebbe già stato esonerato da tempo. Pioli ha ottenuto una sorta di credito, un prolungamento della fiducia, per capire se ci sia ancora un modo per invertire la rotta. Tuttavia, a volte tra allenatore e squadra non scatta la giusta sintonia, e sembra proprio questo il caso. Al momento la Fiorentina sta solo perdendo tempo: per me Pioli andrebbe sostituito. La dirigenza, però, è riluttante, sia per motivi economici, sia perché si era convinta che con lui si potesse fare il salto di qualità. Inoltre, non è chiaro chi potrebbe davvero scuotere una squadra così in difficoltà. Io punterei su un tecnico capace di traghettare la squadra fino a giugno con serenità, programmando nel frattempo il futuro.

Fiorentina nervosa e insicura —

Non ho visto una vera reazione nella gara più recente: il risultato è stato quasi casuale. È brutto vedere una squadra senza anima. Dall’1-2 fino al triplice fischio non si è visto nulla. La Fiorentina appare nervosa e insicura, anche quando va in vantaggio perde fiducia, come successo contro Cagliari, Como e Milan. Finora ha mostrato un ‘non gioco’ totale: è ai minimi in molte statistiche, dai gol fatti ai tiri concessi. Ho la sensazione che la preparazione atletica sia stata impostata male. Tra i nomi liberi valuterei Vanoli. Pioli, inoltre, aveva chiesto una figura di riferimento come il Lele Oriali di Conte, individuandola in Giovanni Galli, ma la società non ha condiviso questa scelta. In ogni caso, oggi non so quanto quel tipo di supporto potrebbe davvero servire.