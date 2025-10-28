Collovati: “Fiorentina in crisi, ma l’Inter ha un punto debole e deve sfruttarlo”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Fulvio Collovati, si è soffermato sulle grandi difficoltà della Fiorentina ma anche sulla sfida di San Siro in programma domani sera. Le sue dichiarazioni:
Ho visto un paio di partite della Fiorentina quest'anno; quella contro la Roma in cui è stata un po' sfortunata e quella col Bologna in cui la reazione c'è stata solo nel finale. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere la Fiorentina in quella zona della classifica. L'allenatore indubbiamente ha le sue responsabilità ma ci sono troppi giocatori che non stanno performando, sono loro che vanno in campo. Se Gosens non è quello dello scorso anno, Gudmundsson uguale, Comuzzo è scomparso probabilmente l'allenatore gli ha allenati male ma anche loro hanno le loro responsabilità. Adesso arriva l'Inter che sarà molto arrabbiata per la sconfitta di Napoli e sarà una partita molto complicata; qualcuno dice che bisogna puntare sui giovani ma per me no, devi mettere i giocatori che hanno deluso davanti alle loro responsabilità. Adesso il parafulmine diventa l'allenatore.
Sull'Inter—
Quella di Chivu è un Inter più verticale ma anche molto fragile in fase difensiva. L'Inter ti concede sempre qualcosa, ha subito 11 gol in 8 partite. Basta guardare il secondo e il terzo gol subiti a Napoli; McTominay e Anguissa non sono dei fulmini ma hanno lasciato sul posto la difesa dell'Inter, la Fiorentina deve sfruttare le difficoltà difensive della squadra di Chivu.
