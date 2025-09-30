Sabatini preoccupato: “Retrocessione Fiorentina? Non scherziamo, ma brutte sensazioni”

La situazione non è tranquilla, ho cattive sensazioni riguardo alla Fiorentina. Non parliamo di retrocessione, ma questa squadra viola, pur avendo buone qualità tecniche e talento, mi sembra priva – a parte Mandragora – di un centrocampista con le caratteristiche di Kessié o Tonali, che furono determinanti per rendere il Milan di Pioli imbattibile nell’anno dello Scudetto. Inoltre, sta passando l’idea sbagliata che la colpa sia dei tifosi viola, accusati di non accontentarsi mai se le cose vanno male: ci tengo a sottolineare che non è così, anzi, la tifoseria fiorentina è una risorsa preziosa. Io la vedo esattamente all’opposto: i sostenitori non hanno alcuna colpa, se la squadra non convince è normale che arrivino critiche, e se invece ottiene risultati nessuno si lamenta