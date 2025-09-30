Cagni: “Gudmundsson va lasciato libero. Ai giocatori come lui dicevo così”

Al di fuori è difficile giudicare. Quando si inizia male ci possono essere difficoltà tecniche, ma non si può prescindere dall’elemento della condizione atletica. E mi pare che qualcosa, in questo senso, manchi. Poi certo, ci sono anche le punte che non segnano. Va trovato il modo di risolvere questa situazione. Gudmundsson? Io l’ho visto a Genova e non capisco come nessuno riesca a farlo rendere per quelle che sono le sue qualità. Si parla troppo di tattica: alcuni giocatori vanno lasciati liberi. Gudmundsson giocava assieme a Malinovskyi e avevano trovato un’intesa tra loro, senza bisogno che l’allenatore desse indicazioni. Li ho sempre visti liberi: non vanno messi sulle rotaie. A giocatori così ho sempre detto di fare ciò che volevano quando eravamo in possesso.