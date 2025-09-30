L'ex viola Renato Buso è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Buso bacchetta la società: “Mi sarebbe piaciuto sentire una difesa di Pioli”
Pareri
Buso bacchetta la società: “Mi sarebbe piaciuto sentire una difesa di Pioli”
Le parole dell'ex calciatore e tecnico gigliato sulla situazione in casa viola
Questa squadra non ha un'identità. Non riesce a sviluppare gioco o superiorità numerica. I quinti stanno bassi e Kean non riesce ad avere occasioni. Io sono sempre dalla parte di Stefano Pioli, però. Lui ha una grande dote: lavora sulla testa dei ragazzi e affronta i problemi sia singolarmente che collettivamente. Deve convincere il gruppo che questa non può essere la sua squadra e che non può limitarsi solo a fare il compitino. Adesso c'è una squadra nettamente inferiore e questo può riportare fiducia. La Roma poi gioca molto bene, ma la Fiorentina con le sue armi può batterla. I problemi sono evidenti, ma sappiamo benissimo che questa non può essere la Fiorentina, perché ha delle qualità migliori di questa. Mi sarebbe piaciuto sentire la dirigenza in un messaggio che desse forza al tecnico. Lui ha sempre protetto la sua squadra. Ho visto una società che si è limitata a parlare della partita in sé per sé e non della progettualità e della difesa dell'allenatore. Se Pioli saprà di essere diventato un problema sarà il primo a fare un passo indietro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA