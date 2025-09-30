Polverosi: “Fiorentina piena di problemi. Pioli unico che può risolvere la crisi”

Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato a proposito della crisi che sta riguardando la Fiorentina:
Il problema è che non c'è un problema. Ce ne sono talmente tanti che è difficile da comprendere. La squadra prende gol facilmente, e lo aveva preso anche a Pisa, poi le regole per me su questo sono assurde. Nel calcio di oggi è un gol da annullare, in un calcio normale no, ma tant'è. Non c'è spinta fisica o emotiva. Non si vede mai arrabbiata la Fiorentina. Il primo tempo è finito con 9 falli a 2. Questo è un dato significativo. E poi la squadra ha perso i riferimenti: guardiamo Kean, Dodò e Gosens. E poi non ci sono né gioco né manovra. Io non so che succede. Ma se c'è un allenatore che può tirar fuori la squadra da questa situazione è proprio Stefano Pioli. Era d'accordo col mercato e ha una grandissima esperienza. Io a Pioli non posso dire nulla proprio per questo. Non vedo un'alternativa.
