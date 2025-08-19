Sabatini critica i lavori al Franchi: “Non è il Colosseo. Situazione paradossale”

"Non capisco se ci stanno prendendo in giro riguardo al restyling dell' Artemio Franchi . Davvero ci vogliono due anni per rifare una curva? Sono curioso di vedere se ricomincerà il campionato con la solita gru che c'è stata tutto l'anno scorso. Se non sono in grado di rifare la curva è meglio buttarla giù."

"Il Franchi non è il Colosseo"

"L'Artemio Franchi è un monumento, ma non è il Colosseo o la Cappella Sistina. A Firenze, forse, andranno in 50 a vedere la Torre di Maratona durante l'anno. Non so questo pasticcio di chi sia colpa, ma non è possibile che accada in una città come Firenze. Il "cuore" dei tifosi viola è stato buttato giù con la Curva Fiesole, poi tutto l'anno con la gru in mezzo e infine i lavori non sono andati avanti in estate. E' paradossale quello che sta succedendo a Firenze."