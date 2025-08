Sabatini: “Pioli è meno enigmatico di Palladino. Il quarto posto è l’ambizione viola”

"La Fiorentina mi piace. Pioli è uno rassicurante. Sa benissimo dove mettere le mani. E' un tecnico migliorato per la tanta esperienza. E' meno enigmatico di Palladino . Lo dico perché anche la squadra del tecnico campano mi piaceva molto come individualità."

"Ci sono molte variabili"

"Una di queste si chiama Moise Kean. L'ex Juventus e le parate di De Gea hanno trascinato la Fiorentina la scorsa stagione. Se non riuscisse, fisiologicamente, a ripetersi, dovranno fare gli altri i gol che mancano. Dzeko è un campione, però la sua età come quella di De Gea lascia dei dubbi. Io stravedo per Fagioli. Sohm è una buona alternativa. Le chiavi del centrocampo deve averle Fagioli. E' un giocatore ancora inespresso per le sue qualità. Credo che il pubblico di Firenze si divertirà con lui."