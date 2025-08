Bocci: “Le scelte di Pioli hanno cambiato il mercato. Adesso tutto sulla punta”

"La Fiorentina di ieri ha tenuto testa al Nottingham Forest. E' una squadra competitiva della Premier League che tra pochi giorni inizierà il campionato. Pioli è sempre più deciso a giocare con il tridente pesante. E' una scelta che impone un cambio di strategia sul mercato. Davanti siamo corti. Oggi non mi aspetto un nuovo centrocampista, ma una punta forte. Davanti potrebbe arrivare Ioannidis, ma per meno di 15 milioni il Panathinaikos non lo libererà. Ovviamente in caso partisse Mandragora o Richardson, qualcosa arriverà anche in mezzo."