Runjaic: “Davis è fortissimo. Fiorentina? Volevamo la nostra rivincita”

Kosta Runjaić, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Una vittoria importantissima, visto che venivamo da tre sconfitte consecutive. Avevamo pressione su questa partita, anche perché all'andata perdemmo 5-1. Abbiamo segnato tre gol oggi e subiti zero, è un bel lunedì sera. Davis? È importantissimo per noi, è davvero forte, ci è mancato molto quando è stato infortunato. Ha lavorato duro per tornare con noi, non è facile prenderlo quando parte in velocità, ha un gran dribbling. Atta? Non lo abbiamo rischiato, mancano ancora molte partite alla fine.
