Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese:
Vanoli: “Sta diventando pericoloso prendere schiaffi, i ragazzi lo devono capire”
La riflessione dell'allenatore gigliato
Da quando sono qua la partita decisiva l'abbiamo sempre sbagliata, ho detto ai ragazzi che bisogna guardarsi in faccia. Ora sono tutte partite decisive. Magari i risultati delle altre potevano dare mano, ma non siamo scesi in campo. Non è una questione di difesa a tre o a quattro, ma di atteggiamento. Giovedì abbiamo fatto 120', ci siamo complicati la vita, e poi non ho potuto sostituire Rugani per come si è messa la partita. Quando abbiamo giocato non abbiamo mai attaccato la profondità, siamo arrivati pochissimo in area, sono mancati atteggiamento e determinazione, cattiveria.
Contro lo Jagiellonia—
Qua è una questione di mentalità, la partita di giovedì ci ha lasciato strascichi. Io ho cercato di ricordare la partita di andata, quella di Como, nelle ultime due partite abbiamo perso tutto quanto. Prendiamo lo schiaffo e ripartiamo, ma sta diventando un po' pericoloso, i ragazzi lo dovranno capire perché sono un gruppo intelligente.
